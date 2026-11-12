Фильм "Август" получил гран-при кинопремии "Бриллиантовая бабочка"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Фильм режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Август" получил гран-при II Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка". Картина победила в номинации "Лучший фильм", передает ТАСС.

Создателям картины вручили статуэтку и якутский бриллиант стоимостью 1 миллион долларов.

Лучшим режиссером признали Каныбека Калматова из Киргизии за фильм "Айтматов". Награду ему передал народный артист России Сергей Безруков. Приз за вклад в мировой кинематограф получила актриса Алиса Фрейндлих. Статуэтку ей вручил инициатор и вдохновитель премии режиссер Никита Михалков.

Лучшими актером и актрисой стали Жасулан Копберген из Казахстана и Дананир Мубин из Пакистана. Их отметили за роли в фильмах "Рестарт" и "Мой Льяри" соответственно. Помимо статуэток, артисты получили пятикаратные бриллианты стоимостью 250 тысяч долларов каждый.

Церемония вручения премии проходит в московском театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Победителей определил экспертный совет путем голосования.

Ранее сообщалось, что XXV церемония вручения премии "Золотой орел" запланирована на 29 января 2027 года и пройдет в первом павильоне "Мосфильма". В лонг-лист премии попали фильмы "Авиатор", "Битва моторов" и "Рождение империи". Сериалы "Трудно быть Богом" и "Холод" также заявлены среди претендентов на награду.