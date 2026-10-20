Вручение кинопремии "Золотой орел" пройдет 29 января 2027 года на "Мосфильме"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ХХV церемония вручения премии "Золотой орел" состоится 29 января 2027 года в Первом павильоне киноконцерна "Мосфильм". Об этом сообщили организаторы мероприятия в телеграм-канале.

В лонг-лист премии вошли фильмы "Авиатор", "Битва моторов" и "Рождение империи". Претендентами на победу также стали сериалы "Трудно быть Богом" и "Холод".

Номинантов на премию отбирает экспертный совет. Победителей определяют с помощью голосования действительных членов и членов-корреспондентов Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Премия была учреждена в 2002 году.

Ранее в Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии "Эмми". Больше всего статуэток получил сериал "Бухта вдов", он победил в 14 номинациях. Проект отмечен в номинациях "Лучший комедийный сериал", "Лучшая режиссура" и "Лучший сценарий".

В номинации "Лучший драматический сериал" победил проект "Больница Питт". Его главный актер Ноа Уайли получил звание лучшего актера.