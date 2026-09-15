Названы лауреаты "Эмми" 2026 года

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В Лос-Анджелесе прошла 78-я церемония вручения премии "Эмми", сообщается на сайте премии.

Больше всего статуэток получил сериал "Бухта вдов", он победил в 14 номинациях. Проект отмечен в номинациях "Лучший комедийный сериал", "Лучшая режиссура" и "Лучший сценарий". Мэттью Риз, исполнивший главную роль, признан лучшим актером комедии. Кейт О'Флинн и Стивен Рут получили награды как лучшие актеры второго плана. Также сериал отмечен за лучшую приглашенную актрису – Бетти Гилпин.

В номинации "Лучший драматический сериал" победил проект "Больница Питт". Его главный актер Ноа Уайли получил звание лучшего актера. Также награда досталась Эрнесту Хардену – младшему как лучшему приглашенному актеру в драме. Ранее этот сериал лидировал по числу номинаций в 2026 году – их было 25.

Лучшей актрисой в драме стала Рэй Сихорн, сыгравшая в сериале "Одна из многих". Лучшими актерами второго плана – Эллисон Дженни за сериал "Дипломатка" и Том Пелфри за проект "Задание".

За режиссуру отмечен Сол Мецштайн, за сериал "Медленные лошади", за сценарий – Винс Гиллиган, поучаствовавший в проекте "Одна из многих".

В комедийных категориях лучшей актрисой стала Джин Смарт за роль в сериале "Хитрости", а лучшим приглашенным актером – Роб Райнер за съемку в проекте "Медведь".

Лучшим мини-сериалом стал "ГКС. Сент-Луис", лучшим телефильмом – "Удивительно яркие создания".

Премия "Эмми" вручается с 1949 года и считается аналогом "Оскара" для телевидения. Обычно церемония проходит в начале сентября перед стартом телесезона.

Ранее появилась информация, что документальный фильм NAZA о войне в секторе Газа получил 25 минут оваций на Венецианском кинофестивале, установив рекорд среди таких крупных мероприятий.

Лента содержит анонимные интервью с 24 сотрудниками израильских спецслужб, которые давались ночью на крышах Тель-Авива. Название NAZA ("Сопутствующий ущерб") – внутренний код израильской разведки, означающий допустимое количество гражданских лиц, которые могут пострадать в результате удара.

