С рэпера Navai принудительно взыскивают долг за ЖКУ

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С рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров) принудительно взыскивают задолженность в размере 73 тысяч рублей за жилищно-коммунальные услуги, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Производство о взыскании задолженности по оплате газа, тепла и электроэнергии открыли 1 сентября. Это произошло на основании материалов, поступивших от мирового судьи Подмосковья.

В них говорится, что иск в суд подала компания "Одинцовская теплосеть", и ее требования были удовлетворены.

Ранее в СМИ появилась информация, что бывшие тесть и теща Николая Баскова, Евгения и Борис Шпигель, должны более 17,1 миллиарда рублей. В том числе свыше 900 миллионов рублей – за коммунальные услуги и налоги.

Помимо этого, с Евгении взыскивают более 202,6 миллиона рублей "по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц". Взысканием занимаются судебные приставы Москвы и приставы Главного межрегионального управления ФССП РФ.

