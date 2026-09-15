Посольство РФ прокомментировало инцидент с датским вертолетом

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Москва обеспокоена попытками датской стороны представить провокационные маневры военного вертолета в отношении российского фрегата как "рутинную практику". Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

По его словам, попытки Дании вызывают серьезное беспокойство о возможных последствиях "такого безрассудства". Он добавил, что данный инцидент говорит о том, что проблемы с коммуникациями возникают не у кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, а у датской стороны.

Ранее МИД Дании заявил, что намерен вызвать российского посла для беседы после инцидента с якобы выпуском "ложных тепловых целей" по датскому вертолету в международных водах у берегов Гедсера в Балтийском море. При этом никаких доказательств дипломаты не привели.

До этого, 14 сентября, польские военные нашли БПЛА у побережья Балтийского моря. В Минобороны Польши предположили, что это мог быть "военный беспилотник российского происхождения". В то же время подтверждений этим словам не было.