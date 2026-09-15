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15 сентября, 16:16

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DAZN Portugal: Роналду может купить саудовский клуб "Аль-Наср"

Роналду может приобрести саудовский клуб "Аль-Наср"

Фото: AP/Pool EPA/Teresa Suarez

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду может купить саудовский клуб "Аль-Наср", за который он выступает. Об этом сообщает DAZN Portugal.

По информации источника телеканала, португальский футболист вместе с еще четырьмя инвесторами готовит предложение о покупке команды Саудовской Аравии. Каждый из пяти участников сделки планирует вложить не менее 92 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что нападающий "Интер Майами" Лионель Месси близок к покупке испанского клуба "Эльденсе", выступающего во втором дивизионе. Стороны согласовали основные условия сделки. При этом аргентинец намерен стать единственным владельцем клуба без партнеров и других инвесторов.

Оформить переход 100% акций могут в ближайшие дни после юридической проверки и согласования последних пунктов договора. Сделку также должен одобрить Высший совет по спорту Испании. На старте сезона "Эльденсе" не одержал ни одной победы, набрал два очка в четырех матчах и сейчас занимает 20-е место.

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