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15 сентября, 16:34

Культура

Две художественные выставки открылись в метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Две новые художественные выставки открылись для пассажиров столичного метро. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Экспозиции подготовлены совместно с ярмаркой академического искусства "Арт-Россия", а также Школой акварели и Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Первая выставка приурочена к ярмарке "Арт-Россия", которая будет проходить с 24 по 27 сентября в Гостином Дворе. Она разместилась на двух площадках: в переходе между станциями "Динамо" Замоскворецкой линии и "Петровский парк" Большой кольцевой линии (БКЛ), а также между станцией "Новаторская" БКЛ и одноименной станцией Троицкой линии.

Там представлены 28 работ современных художников из разных российских регионов. Например, можно внимательно рассмотреть "Цветущую сирень" Надежды Воронцовой, "Весну (парочку)" Галины Русак и "Хризантемы" Андрея Цуканова. Выставка открыта до 27 сентября включительно.

Вторая экспозиция расположилась в переходе между станцией "Проспект Вернадского" БКЛ и одноименной станцией Сокольнической линии. Там свои картины представил народный художник страны Сергей Андрияка, а также учащиеся его школы. Всего в метро расположились 22 произведения, выполненные в технике классической многослойной акварели. Выставка доступна для просмотра до 30 сентября включительно.

Метро Москвы работает с проектом "Арт-Россия" с 2021 года. За это время пассажиры увидели восемь совместных экспозиций. Проект рассказывает о современной академической школе и помогает сохранить культурное наследие страны.

Как рассказал Ликсутов, всего с начала этого года в метрополитене показали уже 25 выставок. Также метро вместе со Школой акварели и Академией акварели и изящных искусств Сергея Андрияки выпускает необычные транспортные карты "Тройка", проводит мастер-классы и ряд других мероприятий.

Школа акварели работает с 1999 года. Ее ученики вместе с наставниками одновременно работают над определенным сюжетом. В ее музейно-выставочном комплексе есть постоянная экспозиция с работами Андрияки, также открыты временные залы, где произведения постоянно меняются. Кроме того, по выходным в учреждении проводят самые разные мероприятия, включая экскурсии, выступления и мастер-классы.

Ранее в офисе VK в Москве разместилась первая передвижная выставка работ учащихся школы № 548 "Царицыно". Экспозиция называется "АРТ548: Ищу себя" и демонстрирует картины, созданные 11-классниками в рамках предмета "Изобразительное искусство". Она рассказывает о том, как молодежь осмысляет мир через визуальное творчество.

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