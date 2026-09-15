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15 сентября, 17:12

Происшествия

Мальчишник в Нидерландах закончился массовой дракой после укуса гостя

Фото: depositphotos/dechevm

Мальчишник в нидерландском Роттердаме закончился массовой дракой. Инцидент произошел после того, как один из гостей укусил другого, сообщает NL Times.

Компания мужчин в течение вечера употребляла алкоголь и несколько раз привлекала внимание полиции из-за нарушений общественного порядка. Участники праздника отказались выполнить требование правоохранителей и покинуть центр города.

Позже между двумя мужчинами из компании произошел конфликт. Во время ссоры один из них укусил другого, второй ответил ударом. Потасовка быстро переросла в более крупную драку.

Сотрудники полиции попытались разнять участников, однако часть компании переключилась на них. Одного мужчину пришлось силой повалить на землю и задержать. Вскоре под стражу взяли и второго из зачинщиков драки.

Несколько сотрудников полиции получили ссадины, порезы и ушибы. Задержанных подозревают в нарушении общественного порядка и сопротивлении полиции с применением насилия.

Ранее житель турецкого города Мерсин, наблюдавший за дракой с балкона, погиб от случайного выстрела. Он смотрел на конфликт двух семей, который перерос в вооруженное столкновение. Пострадавшего госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти. В связи с происшествием задержаны пять человек.

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