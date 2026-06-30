Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 20:09

Общество

В Сочи отдыхающая устроила скандал на пляже из-за купальника другой девушки

Фото: depositphotos/shanin

В Сочи женщина устроила скандал на пляже из-за раздельного купальника другой девушки. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала героиня инцидента, записав ссору на видео.

По ее словам, незнакомка около часа наблюдала за ней и подругой, а затем начала бросаться в них влажными салфетками. После того как ее муж ушел, она подошла к отдыхающим и заявила, что она, как мать и жена, не желает видеть девушек в подобном купальнике.

Кроме того, женщина начала обходить соседние шезлонги, спрашивая других людей на пляже о допустимости наряда, и сделала замечания нескольким другим девушкам.

Ранее Генконсульство России в Дубае призвало россиян не приходить в учреждение в шортах. В дипмиссии признали, что температура воздуха достигает 40 градусов, однако они государственное учреждение, а не внезапно открывшийся пляжный клуб.

Читайте также


обществорегионы

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика