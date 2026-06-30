В Сочи отдыхающая устроила скандал на пляже из-за купальника другой девушки

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В Сочи женщина устроила скандал на пляже из-за раздельного купальника другой девушки. Об этом на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) рассказала героиня инцидента, записав ссору на видео.

По ее словам, незнакомка около часа наблюдала за ней и подругой, а затем начала бросаться в них влажными салфетками. После того как ее муж ушел, она подошла к отдыхающим и заявила, что она, как мать и жена, не желает видеть девушек в подобном купальнике.

Кроме того, женщина начала обходить соседние шезлонги, спрашивая других людей на пляже о допустимости наряда, и сделала замечания нескольким другим девушкам.

Ранее Генконсульство России в Дубае призвало россиян не приходить в учреждение в шортах. В дипмиссии признали, что температура воздуха достигает 40 градусов, однако они государственное учреждение, а не внезапно открывшийся пляжный клуб.

