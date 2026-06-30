Половина столичных теплосетей проверена в рамках подготовки к отопительному сезону

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты проверили половину теплосетей Москвы в рамках подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"На тепловых сетях проводятся гидравлические испытания, во время которых в соответствии с утвержденным графиком отключаем горячее водоснабжение", – напомнил вице-мэр.

По словам Бирюкова, подачу горячей воды после профилактики возобновили в свыше чем 36 700 зданий, включая 17 400 жилых домов. В общей сложности специалисты должны проверить свыше 19 000 километров теплосетей и подготовить к отопительному сезону более 74 000 зданий, включая свыше 34 000 жилых домов.

Испытания теплосетей необходимы для подготовки к новому сезону. Сначала отдельные участки трубопроводов по очереди выводят из эксплуатации, а затем повышают в них давление, чтобы проверить состояние коммуникаций. Это позволяет заранее найти аварийные участки и быстро их починить, чтобы не нарушать теплоснабжение зимой.



Все работы на тепловых сетях разделены на почти 600 десятидневных этапов, но все они будут полностью завершены до конца августа. Кроме того, во время этих работ также перекладывают трубопроводы. Также специалисты ремонтируют тепловые станции и центральные тепловые пункты, обслуживают внутридомовые системы.

Ранее сообщалось, что в рамках программы капремонта специалисты заменили системы отопления почти в 100 многоквартирных домах Москвы. Эти мероприятия стартовали сразу после окончания отопительного сезона и будут завершены до начала нового, чтобы обеспечить полную готовность зданий.

