В Туапсинском округе сняли режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Туапсинском округе Краснодарского края сняли режим ЧС, который был введен из-за разлива нефтепродуктов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев, сообщили в кубанском оперативном штабе.

Отмечается, что нефтепродукты попали в реку Туапсе, а также в акваторию и на берег Черного моря из-за пожара, возникшего после атаки дронов ВСУ. Сейчас все работы по уборке полностью завершены.

Массированные атаки украинских беспилотников произошли 16 и 20 апреля. Во время первой атаки погибли два человека, во время второй – один мирный житель. Ряд объектов получил повреждения, включая три социально значимых.

Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. Площадь загрязнения составила 10 тысяч квадратных метров. Для локализации было выставлено 750 метров боновых заграждений и 5 специальных устройств для сбора, а также оборудована нефтеловушка. Помимо этого, был введен режим ЧС регионального уровня.

