Слон попытался залезть в автомобиль в Сочи

Фото: телеграм-канал "112"

Слон попытался залезть в салон автомобиля сотрудницы парка, где живут эти животные, в Сочи. Кадры опубликовала газета "Известия".

На записи видно, как животное просунуло хобот в салон, чтобы его исследовать. Сотрудница, которая приехала на работу на машине мужа, оставила окна открытыми, поэтому слоны сразу окружили транспортное средство.

Женщина настойчиво попросила животное убрать хобот, уточняя, что супруг будет недоволен и больше не позволит ей воспользоваться автомобилем. Спустя время млекопитающее потеряло к машине интерес и отошло от нее.

Ранее жительница Перми на сапборде спасла тонущего в реке барана. Во время плавательной прогулки она вместе с дочерью увидела в воде барахтающееся животное. Баран уплывал от берега и постепенно уходил под воду. Женщина вытащила из реки парнокопытное, затащила на сап, а затем доставила на берег.