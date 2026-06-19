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19 июня, 13:23

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Жительница Перми на сапборде спасла тонущего в Каме барана

Фото: телеграм-канал "SHOT"

Жительница Перми на сапборде спасла тонущего в реке барана. Об этом сообщает SHOT в мессенджере MAX.

Женщина со своей дочерью отправилась на плавательную прогулку на сапах по реке Каме. В этот момент они увидели в нескольких метрах барахтающееся животное. Сперва девушкам показалось, что это коза. Однако они подплыли ближе и увидели барана.

Животное уплывало все дальше от берега и постепенно уходило под воду. В результате женщина вытащила из воды барана и затащила на сап. После этого жительница Перми довезла парнокопытное до берега.

Местные жители рассказали, что баран оказался в реке из-за агрессивной собаки, которая запрыгнула в загон и даже кого-то загрызла. В настоящее время с животным все в порядке, его вернули хозяевам.

Ранее сотрудники МЧС России спасли утенка, который застрял в пруду под мостом в подмосковной Опалихе. Оказалось, что птенец сбился с пути из-за непогоды и отстал от своей семьи. Самостоятельно выбраться он не смог, поэтому местные жители обратились за помощью к спасателям.

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