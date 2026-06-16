В Подмосковье спасли застрявшего под мостом утенка

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Сотрудники МЧС России спасли утенка, который застрял в пруду под мостом в подмосковной Опалихе. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Московской области.

В ведомстве рассказали, что птенец сбился с пути из-за непогоды и отстал от своей семьи. Самостоятельно выбраться он не смог, поэтому местные жители обратились за помощью к спасателям.

"<...> На помощь оперативно прибыли сотрудники 4-й пожарно-спасательной части городского округа Красногорск. Спасатели аккуратно вызволили перепуганного утенка и вернули его в родную стихию!" – добавили в МЧС.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли чайку, запутавшуюся в рыболовной леске. Специалисты добрались до птицы с помощью автолестницы. Они освободили ее и отпустили.

Также на Сахалине спасли краснокнижного сивуча. Его освободили от пластикового кольца на шее в Невельском районе.