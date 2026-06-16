Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 11:54

Общество

В Подмосковье спасли застрявшего под мостом утенка

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Сотрудники МЧС России спасли утенка, который застрял в пруду под мостом в подмосковной Опалихе. Об этом сообщила пресс-служба главка МЧС по Московской области.

В ведомстве рассказали, что птенец сбился с пути из-за непогоды и отстал от своей семьи. Самостоятельно выбраться он не смог, поэтому местные жители обратились за помощью к спасателям.

"<...> На помощь оперативно прибыли сотрудники 4-й пожарно-спасательной части городского округа Красногорск. Спасатели аккуратно вызволили перепуганного утенка и вернули его в родную стихию!" – добавили в МЧС.

Ранее в Санкт-Петербурге спасли чайку, запутавшуюся в рыболовной леске. Специалисты добрались до птицы с помощью автолестницы. Они освободили ее и отпустили.

Также на Сахалине спасли краснокнижного сивуча. Его освободили от пластикового кольца на шее в Невельском районе.

У берегов Мурманской области спасли застрявшего в сетях горбатого кита

Читайте также


животныеобщество

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика