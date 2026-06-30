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30 июня, 18:10

Происшествия

Посол в Венесуэле рассказал о состоянии пострадавших из-за землетрясения россиян

Фото: AP/Pool Photo/Miguel Medina

Российские граждане, которые пострадали из-за землетрясения в Венесуэле, идут на поправку, заявил посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров в беседе в ИС "Вести".

Он отметил, что ведомство находится с россиянами на связи, изменений в их состоянии нет.

По данным РИА Новости, всего при землетрясении пострадали трое граждан России.

Самые разрушительные за последние 126 лет подземные толчки ощущались в Венесуэле вечером 24 июня. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. По последним данным, погибли 1 719 человек, а ранения получили более 5 тысяч. В стране действует чрезвычайное положение.

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