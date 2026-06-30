Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июня, 19:06

Туризм

Визовый центр Франции в Москве изменит правила подачи документов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

С 15 июля визовый центр Франции в Москве прекратит принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подать заявление сможет сам заявитель, родитель или законный опекун несовершеннолетнего, а также близкий родственник, например супруг, родитель или ребенок. При этом в последнем случае нужно будет подтвердить родство оригиналами документов, а заявитель в течение последних 59 месяцев должен был сдать биометрию.

Таким образом, большинство заявителей должно будет подавать документы лично – передать паспорт и документы представителю больше не получится.

"При этом турагентства и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр", – добавили в АТОР.

Кроме того, новые правила не повлияют на нехватку свободных слотов.

Ранее сообщалось, что визовый центр Испании в Москве, BLS International, увеличил сроки обработки запросов на выдачу шенгенских виз до 45 дней. Это связано с увеличением числа заявлений на получение виз. Из-за этого туристам стоит подавать документы заранее.

Читайте также


туризм

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика