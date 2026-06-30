Визовый центр Франции в Москве изменит правила подачи документов

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С 15 июля визовый центр Франции в Москве прекратит принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подать заявление сможет сам заявитель, родитель или законный опекун несовершеннолетнего, а также близкий родственник, например супруг, родитель или ребенок. При этом в последнем случае нужно будет подтвердить родство оригиналами документов, а заявитель в течение последних 59 месяцев должен был сдать биометрию.

Таким образом, большинство заявителей должно будет подавать документы лично – передать паспорт и документы представителю больше не получится.

"При этом турагентства и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр", – добавили в АТОР.

Кроме того, новые правила не повлияют на нехватку свободных слотов.

Ранее сообщалось, что визовый центр Испании в Москве, BLS International, увеличил сроки обработки запросов на выдачу шенгенских виз до 45 дней. Это связано с увеличением числа заявлений на получение виз. Из-за этого туристам стоит подавать документы заранее.

