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Политика

Президент Колумбии попросил Трампа временно приостановить пошлины

Фото: AP Photo/Sebastian Barros

Президент Колумбии Абелардо де ла Эсприэлья обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой временно приостановить действие пошлин на колумбийские товары. Об этом он написал в соцсети Х.

По словам де ла Эсприэльи, такая мера необходима для поддержки национальных предпринимателей, которые столкнулись с тяжелыми последствиями разрушительного землетрясения.

"Я попросил его рассмотреть временную приостановку высоких тарифов, которые затрагивают колумбийские продукты, с целью облегчить положение наших предпринимателей", – написал колумбийский лидер.

Он также поблагодарил американского президента за экономическую помощь и поддержку спасательных команд США после стихийного бедствия. Трамп, в свою очередь, выразил соболезнования в связи с гибелью людей и солидарность с пострадавшими семьями.

Де ла Эсприэлья отметил, что перед страной стоит огромная задача – восстановление Колумбии в условиях сложной экономической ситуации, которую он назвал "апокалиптической". Он охарактеризовал разговор с Трампом как "очень дружеский и сердечный" и подчеркнул теплое отношение главы Белого дома к Колумбии и ее гражданам.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Колумбии 10 августа с эпицентром в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар. Мощные подземные толчки ощущали жители столицы республики Боготы, а также нескольких регионов Эквадора.

Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 285 человек, а общее число пострадавших достигло 3 975. Кроме того, 379 человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение коснулось 15 департаментов, 426 муниципалитетов страны и 45 523 семей.

Де ла Эсприэлья подписал указ о введении в стране режима бедствия национального масштаба. Глава государства принял такое решение после оценки специалистами ущерба и потребностей пострадавших районов.

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