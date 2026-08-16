Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты на прием рейсов

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Ограничения на полеты объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Все три авиагавани полностью закрыты на прием и отправку воздушных судов. В Росавиации отметили, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее ограничения распространялись только на аэропорт Домодедово – авиагавань принимала и отправляла самолеты только по согласованию с соответствующими органами.

В ночь на 15 августа временные ограничения на полеты также вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Спустя некоторое время данные меры отменили во всех столичных аэропортах.