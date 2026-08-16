02:47Транспорт
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский закрыты на прием рейсов
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ограничения на полеты объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Все три авиагавани полностью закрыты на прием и отправку воздушных судов. В Росавиации отметили, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее ограничения распространялись только на аэропорт Домодедово – авиагавань принимала и отправляла самолеты только по согласованию с соответствующими органами.
В ночь на 15 августа временные ограничения на полеты также вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Спустя некоторое время данные меры отменили во всех столичных аэропортах.