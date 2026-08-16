Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Российские силы ПВО уничтожили еще восемь беспилотников противника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра столицы, к месту падения фрагментов БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб. Уточняются возможные последствия воздушной атаки.

Ранее средства ПВО ликвидировали еще пять дронов над столичным регионом. Всего с полуночи на подлете к Москве было сбито 20 вражеских беспилотников.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево объявили временные ограничения на полеты. Все три авиагавани не принимают и не отправляют воздушные рейсы.