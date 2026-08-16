Собянин сообщил о ликвидации уже 65 беспилотников, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО перехватили еще 15 беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.

Ранее средства ПВО ликвидировали еще 12 дронов над столичным регионом. Всего с полуночи на подлете к Москве было сбито 65 вражеских беспилотников.

В связи с очередной попыткой атаки БПЛА аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево объявили временные ограничения на полеты. Все три авиагавани не принимают и не отправляют воздушные рейсы.