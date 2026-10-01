Российские артиллеристы уничтожили окруженный опорник ВСУ в Харьковской области

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские артиллеристы группировки войск "Север" уничтожили украинский опорный пункт в зоне окружения на северо-востоке Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, воздушная разведка обнаружила позицию украинских военных, где сосредоточилась живая сила противника. Бойцы ВСУ укрывались в одном из строений. Разведчики зафиксировали признаки присутствия личного состава и его активности, а также выявили подготовленные огневые точки.

Полученные координаты были оперативно переданы артиллерийскому расчету самоходной установки "Гиацинт-С". В результате серии залпов 152-миллиметровыми снарядами все выявленные цели были ликвидированы.

В министерстве обороны также подчеркнули, что подразделения группировки "Север" продолжают сжимать кольцо вокруг украинских формирований на северо-востоке Харьковской области, одновременно расширяя зону внешнего контроля.

Помимо этого, операторы FPV-дронов-перехватчиков из состава группировки "Запад" ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа на краснолиманском направлении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные поразили коммуникационный центр в Киеве, объекты энергосистемы в Киевской области и инфраструктуру порта Измаил. При этом удары наносились высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.