Пожар в жилом доме в Новокуйбышевске локализован

Фото: МАХ/"МЧС Самарской области"

Пожарные локализовали возгорание в многоквартирном жилом доме в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Очаг удалось ограничить на площади 1 тысяча квадратных метров. Изначально площадь возгорания составляла около 1,2 тысячи квадратных метров.

Пожар в жилом доме возник вечером в среду, 30 сентября. По данным МЧС, огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже и перекинулся на крышу здания.

На месте происшествия работают спасатели. Информация о пострадавших или погибших не поступала.