Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 21:56

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

RadarOnline: Мадонна купила бывшее поместье Анджелины Джоли за 24,75 млн долларов

Мадонна купила бывшее поместье Анджелины Джоли за 24,75 млн долларов

Фото: Getty Images for The Met Museum/Vogue/Dimitrios Kambouris

За 24,75 миллиона долларов певица Мадонна приобрела особняк, которым ранее владела актриса Анджелина Джоли. Сделка по продаже недвижимости закрылась в конце сентября, сообщает RadarOnline.

Поместье находится в закрытом анклаве Лафлин-Парк и занимает около двух акров. В главном доме площадью почти 1 тысячи квадратных метров расположены шесть спален и десять ванных комнат. На участке также находятся гостевой дом, домик у бассейна с тренажерным залом и "чайный домик".

Недвижимость была построена в 1913 году. Три года спустя ее приобрел режиссер Сесил Б. Де Милль, проживший в доме до своей смерти в 1959 году. Также он выкупил соседнее строение, где раньше жил Чарли Чаплин, и соединил два дома стеклянным коридором.

Джоли купила поместье в 2017 году, спустя год после развода с Брэдом Питтом. Мадонна заинтересовалась домом еще в августе, после чего ее представители связались с агентами и организовали частный видеотур. На тот момент она находилась за пределами Лос-Анджелеса и осматривала недвижимость дистанционно.

Сделку оформили через компанию, созданную голливудским адвокатом, поэтому имя Мадонны, вероятно, не будет указано в документах о собственности.

Ранее блогер Юля Гаврилина приобрела недвижимость родителям в Подмосковье и уже перевезла их туда. Сама же девушка пока живет в съемной квартире. Гаврилина призналась, что еще не решила, какой именно хочет видеть собственную недвижимость, и перебирает варианты по районам, метражу, этажам и планировкам, не отметая и загородный дом.

Читайте также


шоу-бизнес

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика