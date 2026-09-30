RadarOnline: Мадонна купила бывшее поместье Анджелины Джоли за 24,75 млн долларов

Фото: Getty Images for The Met Museum/Vogue/Dimitrios Kambouris

За 24,75 миллиона долларов певица Мадонна приобрела особняк, которым ранее владела актриса Анджелина Джоли. Сделка по продаже недвижимости закрылась в конце сентября, сообщает RadarOnline.

Поместье находится в закрытом анклаве Лафлин-Парк и занимает около двух акров. В главном доме площадью почти 1 тысячи квадратных метров расположены шесть спален и десять ванных комнат. На участке также находятся гостевой дом, домик у бассейна с тренажерным залом и "чайный домик".

Недвижимость была построена в 1913 году. Три года спустя ее приобрел режиссер Сесил Б. Де Милль, проживший в доме до своей смерти в 1959 году. Также он выкупил соседнее строение, где раньше жил Чарли Чаплин, и соединил два дома стеклянным коридором.

Джоли купила поместье в 2017 году, спустя год после развода с Брэдом Питтом. Мадонна заинтересовалась домом еще в августе, после чего ее представители связались с агентами и организовали частный видеотур. На тот момент она находилась за пределами Лос-Анджелеса и осматривала недвижимость дистанционно.

Сделку оформили через компанию, созданную голливудским адвокатом, поэтому имя Мадонны, вероятно, не будет указано в документах о собственности.

Ранее блогер Юля Гаврилина приобрела недвижимость родителям в Подмосковье и уже перевезла их туда. Сама же девушка пока живет в съемной квартире. Гаврилина призналась, что еще не решила, какой именно хочет видеть собственную недвижимость, и перебирает варианты по районам, метражу, этажам и планировкам, не отметая и загородный дом.