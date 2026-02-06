РИА Новости: певец Валерий Леонтьев продал свой Maybach

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/044

Российский певец Валерий Леонтьев продал свой автомобиль Mercedes-Benz Maybach S-Класс, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Согласно материалам, исполнитель купил машину в декабре 2021 года. Она относится к представительскому сегменту авто премиального класса. Ее мощность – более 500 лошадиных сил.

При этом, как указано в документах, Леонтьев продал автомобиль в апреле 2023 года. По данным одного из сервисов для поиска, покупки и продажи машин, стоимость Maybach варьируется от 14,5 до 35,7 миллиона рублей.

В марте 2024 года певец завершил свою концертную деятельность. В 2025-м концертный директор исполнителя Борис Чигирев заявил, что Леонтьеву поступают предложения выступить, однако он их не рассматривает. По его словам, артист не вернется на сцену.