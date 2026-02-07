Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 февраля, 11:06

Мэр Москвы

Собянин рассказал о завершении реставрации двух павильонов в усадьбе Кузьминки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В усадьбе Кузьминки завершена реставрация двух павильонов – кузницы и ванного домика. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в MAX.

По его словам, это стало еще одним этапом возрождения былой красоты комплекса, на территории которого расположены 42 объекта культурного наследия. Все они были построены с конца XVIII – начала XX века.

Усадьба была создана архитекторами, художниками и скульпторами, среди которых А. О. Жилярди и Д. И. Жилярди, М. Д. Быковский, И. П. Жеребцов, П. К. Клодт, Р. Р. Казаков. Владели ей в разные периоды времени Строгановы и князья Голицыны. Посещали усадьбу в том числе императрица Мария Федоровна, императоры Петр I и Александр II.

Ванный домик появился в конце XVIII – начале XIX века вместо старой купальни. Он выполнен в строгом стиле и перекликается с флигелями главного дома. В прошлом веке голицынская купальня была перестроена, спасена от пожара и отреставрирована.

Как рассказал мэр, сейчас был отреставрирован фасад ванного домика, в том числе и лепной декор. Маскароны в виде львиных голов стали выглядеть как раньше. В ниши восточного фасада вернули воссозданные вазы. Также были приведены в порядок медная кровля, паркетный пол на первом этаже, стены, белокаменный цоколь.

Павильон "Кузница" был перестроен в начале 1820-х из птичьего двора. До Отечественной войны 1812 года там обитали экзотические пернатые. Градоначальник отметил, что сейчас там были отреставрированы стропильная система, фасады, кровля, фундамент и белокаменные детали. Внутри уложили паркет, оформили дверные проемы и покрасили стены.

Собянин напомнил, что усадьбу реставрируют с 2024 года. Уже обновлены Львиная пристань, гроты и арочный мост с грифонами. Реставрируют почти половину объектов комплекса, в том числе восточный и западный флигели главного дома, а также здание прачечного корпуса.

До этого на Пятницкой улице в доме 67 завершили комплексную реставрацию усадебного дома XVIII–XIX веков. Это здание в стиле позднего классицизма имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В процессе работ специалисты восстановили первоначальный вид фасадов. Были воссозданы такие элементы, как полуколонны и пилястры с коринфскими капителями.

Читайте также


мэр Москвыгород

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика