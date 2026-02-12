Форма поиска по сайту

12 февраля, 16:24

Экономика

ВЭФ-2026 состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Восточный экономический форум в 2026 году состоится во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Об этом сообщили в Фонде "Росконгресс", передает ТАСС.

По оценке советника президента России, ответственного секретаря организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антона Кобякова, за годы проведения форум стал ключевой площадкой для обсуждения развития Дальнего Востока и привлечения инвестиций.

Вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил, что с 2014 года инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке увеличились вдвое и растут быстрее среднероссийских темпов.

Также фиксируется рост промышленного производства, объемов добычи полезных ископаемых и жилищного строительства. По его словам, значительную роль в этой динамике сыграл Восточный экономический форум.

ВЭФ проводится с 2015 года в соответствии с указом Владимира Путина.

Ранее стало известно, что Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2026 году пройдет 3–6 июня. Страной-гостем станет Саудовская Аравия. В прошедшем году форум проходил 18–21 июня. Пленарная сессия с участием Путина состоялась 20 июня.

