11 ноября, 10:49Экономика
Путин поручил сохранить ставку 2% по дальневосточной ипотеке до 2030 года
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поручил сохранить ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года, говорится в перечне поручений российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.
Соответствующее требование президента было высказано в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Путин также поручил распространить дальневосточную ипотеку на земских работников культуры. Данную меру предлагается распространить на специалистов, принявших решение переехать на Дальний Восток. С 1 января таким гражданам также будут выплачивать 2 миллиона рублей в рамках программы "Земский работник культуры". Ее Путин анонсировал еще в послании Федеральному собранию в феврале.
Ранее правительство страны выделило еще почти 447 миллиардов рублей из резервного фонда для реализации льготных ипотечных программ. Кроме дальневосточной и арктической ипотеки под 2%, средства направят на субсидии по ипотечным займам под 6%.
До этого Путин подчеркивал, что развитие Дальнего Востока является приоритетом для России на весь XXI век. Там, по задумке президента, нужно развивать инфраструктуру. Одним из таких проектов стал мост на Сахалине.
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