ЦБ РФ: средний срок ипотеки превысил 25 лет

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Средний срок ипотечного кредита в России, выданного в сентябре этого года, составил 303 месяца или 25 лет и три месяца. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центробанк.

По данным регулятора, этот показатель значительно вырос еще в прошлом году. Так, в начале 2023 года он был лишь на полтора года короче. По сравнению с сентябрем этого года, прирост составил четыре месяца. Удлинение ипотеки при этом характерно как для льготных, так и для рыночных программ банков.

Если говорить только о льготных программах, то средний срок ипотеки вырос еще сильнее, достигнув по итогам сентября максимального значения за все время действия господдержки, – 26 лет и два месяца.

Увеличение сроков по ипотеке подтвердили и в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Там объяснили, что таким образом банки пытаются компенсировать рост ставок и цен на недвижимость.

В Центробанке также связали рост среднего срока ипотеки с увеличением стоимости жилья. Так, заемщики вынуждены брать более длинные кредиты для сохранения комфортного размера ежемесячного платежа.

В Банке России отметили плюсы удлинения сроков ипотеки. В частности, у заемщика по-прежнему сохраняется возможность улучшить свои жилищные условия. Помимо этого, ежемесячный платеж является фиксированной величиной: под действием инфляции деньги дешевеют, в итоге реальная стоимость ипотеки снижается.

Вместе с тем в регуляторе признают, что при удлинении кредита значительно увеличивается переплата по процентам, а долговая нагрузка ограничивает финансовую гибкость заемщика на долгое время.

В конце октября Центробанк повысил ключевую ставку на 200 базисных процентных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года.

Согласно подсчетам СМИ, по итогам 2024 года количество выданных ипотечных кредитов сократится на 33% по сравнению с 2023 годом, в том числе по льготным программам – на 26%. Повышение ключевой ставки и ожидаемое ее увеличение привело к росту ставок по рыночной ипотеке до 22–23%.