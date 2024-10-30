Финансовый эксперт Кричевский: ипотеку сегодня нужно брать только в случае необходимости

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Ипотеку в России сегодня стоит брать тем, кому это очень необходимо, рассказал в беседе с Москвой 24 финансовый эксперт, автор экономического проекта Алексей Кричевский.

Центробанк на прошлой неделе резко повысил ключевую ставку на 200 базисных процентных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. В таких условиях у банков начали заканчиваться лимиты по льготным программам, а уровень первоначального взноса вырос до 50%.

Кричевский с учетом таких изменений считает, что ипотека нужна только, "когда назрело обновление жилищных условий и когда для этого есть возможность".

"Если есть возможность переехать из двушки в трешку и мы понимаем, что платежи, которые у нас будут, мы спокойно можем потянуть без какого-то ущерба для своего комфорта, то можно брать и переезжать", – уверен специалист.

Затягивать с этим не стоит, так как это вклад в свой комфорт, а он будет окупаться постепенно, и не только денежными средствами. Также через год или полтора можно будет попытаться решить вопрос с рефинансированием, так как ключевая ставка вполне может начать снижаться к этому сроку.

"Еще один вариант – это семейная ипотека, но к ней нужно очень аккуратно подходить, потому что ее можно взять ограниченное количество раз. И там нужно очень четко подходить к выбору новостройки", – добавил Кричевский.

Точно не стоит брать ипотеку тем, кто не сможет ее потянуть. В пример эксперт привел ситуацию, когда квартира стоит 10 миллионов рублей, есть 30% первоначального взноса, поэтому берется кредит на 20 лет на 7 миллионов под 26% годовых. Ежемесячный платеж составит 152 тысячи рублей, а минимальный доход, соответственно, должен быть 250 тысяч рублей.

"Аренда такой же квартиры будет стоить тысяч 50–60 в месяц, даже после роста стоимости аренды в этом году", – заметил он.

Лучшим решением в такой ситуации было бы положить эти 3 миллиона на вклад в банке и подождать падения цен и снижения ставки. В целом специалист подчеркнул, что это правило относится к любым займам – если нет уверенности и денежной подушки на случай непредвиденных обстоятельств, то лучше вообще не брать кредит.

"Ипотечный рынок станет доступнее в 2026 году. После того как начнет снижаться ключевая ставка и после того, как вниз поедут ставки по кредитам", – спрогнозировал Кричевский.

При этом профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 добавил, что долговую нагрузку позволит снизить обладание хотя бы 50% от всей необходимой суммы. Также он отметил, что семейную ипотеку стоит брать тем, кто сможет тратить 40% от своего дохода на погашение займа.

Другим категориям берущих льготные займы, вроде кредитов для IT-специалистов или Дальневосточной ипотеки, эксперт призвал не торопиться. Дело в том, что если ипотека берется сейчас по текущей ставке в 25 или 28%, то это значит, что человек не сможет вернуть долг в течение ближайших 3 лет. Последнее лишено смысла, так как это будет означать переплату за квартиру в 2 раза.

"С учетом того, что сегодня банки предлагают приличные бонусы, целесообразнее воздержаться от покупки и попытаться подождать и накопить. Либо можно заняться индивидуальным жилищным строительством, то есть купить все по частям: сначала участок, а потом на нем уже строить дом", – заметил Сафонов.

Так, за 20 миллионов рублей в ближнем Подмосковье можно возвести дом площадью 300 квадратных метров, а в Москве за те же деньги можно найти лишь квартиру площадью в 50 "квадратов".

"В целом в ближайшей перспективе ипотека будет недоступна, не меньше лет 5–6, потому что ипотека доступна только в том случае, когда вы тратите на погашение долгов не больше 5–6%", – сказал он.

Ранее стало известно, что квадратный метр в московских новостройках подорожал на 1,5% в период с июля по сентябрь 2024 года, до 372 тысяч рублей.

Однако в ряде ЖК эксперты заметили снижение стоимости недвижимости. Это происходит из-за ввода в строй новых корпусов или пулов квартир, что приводит к снижению средних цен внутри комплекса.

