"Известия": в Госдуме подготовлен законопроект о стандартах работы риэлторов

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Законопроект о регулировании риэлторской деятельности подготовили в Госдуме. Об этом сообщает газета "Известия".

Законопроект был подготовлен зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутатом фракции "Единая Россия" Светланой Разворотневой при участии бизнес-сообщества.

В пояснительной записке к документу указано, что на сегодняшний день в РФ не определены требования к предпринимателям в сфере операций с недвижимостью, и заниматься этим бизнесом может практически любой человек. Сейчас на рынке недвижимости России работают порядка 30 тысяч юрлиц и от 200 до 400 тысяч индивидуальных риелторов, которые зачастую оказывают свои услуги без договоров и оплаты налогов.

"Суммарная годовая выручка риелторского рынка в РФ сегодня, по оценкам Российской гильдии риелторов, составляет более 150 миллиардов рублей. При этом уровень серой зоны налогообложения на вторичном рынке недвижимости достигает 80%", – отмечается в документе.

Законопроектом предлагается прописать правовые основы риелторской деятельности и полномочия правительства и регионов по регулированию и контролю сделок с недвижимостью. По предложенным нормам проводить сделки с недвижимостью смогут только юрлица и индивидуальные предприниматели, которые должны будут не реже чем раз в пять лет подтверждать свою квалификацию.

Кроме того, законом предлагается ввести запрет на работу "специалистом по операциям с недвижимостью" людям, ранее осужденным по особо тяжким статьям УК РФ. Началом же работы будет считаться включение ИП или юрлиц в региональный реестр предпринимательской деятельности, решение об этом будут принимать уполномоченные органы на основании заявления, поданного через портал "Госуслуги".

Разворотнева уточнила, что главной причиной разработки законопроекта является то, что сегодня граждане не защищены от мошенников, так как начать подобную деятельность может любой человек. По ее словам, законопроект находится в разработке с мая этого года, а на следующей неделе планируется его отправка на отзыв в регионы.

Эксперты отмечают, что в принятии законопроекта заинтересованы и риелторские компании, и само государство. Он позволит государству добрать миллиарды ранее недоступных налоговых поступлений, а граждане получат уверенность в прозрачности и безопасности сделок. Кроме того, они отмечают необходимость наказания для недобросовестных риэлторов.

Ранее эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что в условиях повышенной ключевой ставки, заканчивающихся лимитов по льготной ипотеке и возрастающих первоначальных взносах до 50% в банках россиянам стоит заняться накопительством. Барсуков уточнил, что вкладываться в длинные депозиты не имеет смысла, лучше класть средства на короткие. Эксперт посоветовал тщательно выбирать себе квартиру и следить за рынком в целом.