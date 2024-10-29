Эксперт Барсуков: при новой ставке ЦБ стоит заниматься накопительством

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В условиях повышенной ключевой ставки, заканчивающихся лимитов по льготной ипотеке и возрастающих первоначальных взносах до 50% в банках россиянам стоит заняться накопительством. Об этом заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.

"Копим денюжки и ждем, пока накопим на квартиру, а потом покупаем. На мой взгляд, сейчас есть смысл копить, но очень внимательно смотреть на рынок, потому что потенциал к росту цен есть", – цитирует его "Радио 1".

Барсуков уточнил, что длинные депозиты делать не имеет смысла, лучше класть средства на короткие. Эксперт посоветовал тщательно выбирать себе квартиру и следить за рынком в целом, так как завершение программы по льготной ипотеке привело к тому, что цены возросли только на новостройки.

На прошлой неделе ЦБ резко повысил ключевую ставку на 200 базисных процентных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года.