Эксперт Тумин: рубль может укрепиться до 1 ноября

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Рубль может укрепиться до 1 ноября, однако устойчивость его курса будет зависеть и от внешних условий, сообщает Life.ru со ссылкой на прогноз члена Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерия Тумина.

По его словам, повышение ставки ЦБ поддерживает рубль, поскольку делает вложения в российскую валюту более выгодными. При этом на курс рубля оказывают влияние и другие факторы, включая внешнеэкономическую ситуацию и цены на нефть.

В свою очередь, управляющий директор по инвестициям Николай Рясков рассказал, что ключевая ставка усиливает сберегательные настроения, что снижает покупательскую активность и повышает уровень сбережений. Он также обратил внимание на эффект от повышения утильсбора в октябрьских данных.

"Это станет дополнительным фактором повышения цен в четвертом квартале. При этом рост в сегменте корпоративного кредитования не позволяет говорить о полноценном торможении экономики", – добавил Рясков.

По мнению финансового аналитика Владислава Антонова, сейчас курс рубля в большей степени определяется не решениями по ключевой ставке, а фундаментальными факторами – дисбалансом спроса и предложения валюты на рынке.

Более того, учитывая отмеченный Центробанком рост инфляционных ожиданий и увеличение государственных расходов, он считает, что можно ожидать сохранение давления на рубль в среднесрочной перспективе.

По прогнозам эксперта, в начале ноября курс доллара будет в диапазоне 94,40–98,50 рубля, евро – 102,50–107,00 рубля, юаня – 13,30–13,80 рубля.

Аналитик Олег Калманович предположил, что иностранные валюты в четвертом квартале нацелены на рост к рублю, и к началу зимы доллар закрепится в диапазоне 95–100 рублей.

Ранее ЦБ резко повысил ключевую ставку на 200 базисных процентных пунктов, до рекордного уровня в 21% годовых. По этой причине продолжают увеличиваться и инфляционные ожидания. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

По прогнозу регулятора, к 2025 году годовая инфляция должна снизиться до 4,5–5%, а к 2026-му – до 4%. Однако допускается, что ключевую ставку могут снова повысить уже на ближайшем заседании, которое состоится 20 декабря 2024 года.