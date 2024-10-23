"Известия": в Москве с 25 октября подорожает такси

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Стоимость поездок на такси в Москве увеличится на 3–4% с 25 октября. Об этом пишет газета "Известия".

В издании заявили, что уведомления о предстоящем повышении тарифов таксистам стали приходить в середине текущего месяца. По словам осведомленного источника, цена за километр пути и минуты в "Яндекс Go" в тарифе "Комфорт" вырастет на 25% – с 12 до 15 рублей. Кроме того, в цену подачи машины будут включены не 2 километра и 6 минут, как раньше, а 1 километр и 3 минуты пути. При этом минута ожидания подрастет с 13 до 15 рублей. Цены же на другие тарифы агрегатор откроет непосредственно 25 октября.

Однако в пресс-службе "Яндекса" заявили, что значительного повышения цен можно не ожидать. Также в компании объяснили, из чего складывается сама цена поездки. Так, в нее включена подача автомобиля, платные опции и другие факторы.

"На цене отражаются объем спроса и количество свободных машин на линии рядом с пассажиром, особенно в непогоду, – тогда может временно срабатывать повышающий коэффициент", – пояснили в компании.

В свою очередь, глава Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой Мир" Валерий Корнеев заявил, что главный вклад в формирование цены дает не стоимость километра в тарифе, а динамическое ценообразование в периоды повышенного спроса. Из-за этого он считает, что рост стоимости поездок может быть выше, чем объявлено.

Кроме того, гендиректор таксопарка "Шоколад" Спартак Заболотский назвал нехватку водителей причиной роста цен. Например, в его организации нехватка автомобилистов достигла 27%. Он также уверен, что подобная ситуация наблюдается и в других автопарках. Эта проблема введет к нехватке машин на линиях, что особо заметно во время подачи машины. Если еще весной среднее время ожидания составляло 5 минут, то в октябре – 11, добавил Заболотский.

Как уточнил председатель "Объединение самозанятых России" (ОСР) Игорь Жмакин, цена поездок в плохую погоду растет из-за того, что водители неохотно выходят работать по привычным тарифам.

В "Яндексе" ожидают, что изменения помогут привлечь для выполнения заказов больше автомобилистов и частично компенсировать партнерам увеличение цен на обслуживание и содержание машин.

Еще одним фактором данного нововведения стала ситуация с меньшим ресурсом китайских автомобилей по сравнению с европейскими и корейскими аналогами. Как объяснил Корнеев, это приводит к ускоренной амортизации и дополнительным расходам на их замену. На это же указал и Заболотский, отметив, что раньше машины в такси работали примерно четыре года, но после того, как таксопарки начали закупать китайские авто, у 70% автомобилей поломались вариаторы, что повлекло недешевый ремонт.

Обновить парк также стало затруднительно из-за подскочивших до 27% ставок лизинга. Кроме того, одновременно поднялись расходы на обслуживание и запчасти. Это значит, что стоимость владения машинами стала почти вдвое выше, чем год назад, уточнил Заболотский.

В совокупности все эти факторы привели к тому, что работа в такси стала менее выгодной, считает директор управляющей организации сервиса заказа такси "Максим" Максим Шушарин.

"На рынке острый дефицит водителей. В регионах дефицит предложения составляет в среднем 40–50%, в Москве тоже недобор", – подчеркнул он.

Однако он сомневается, что повышение цен сможет замедлить или остановить отток водителей из отрасли.

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова же уверена, что для сохранения устойчивости бизнеса такси и обеспечения качества предоставляемых услуг необходима периодическая корректировка тарифов. Она указала на отсутствие господдержки, за исключением программы обновления таксопарков в Москве, и недостаток мер по стимулированию отрасли в период санкционного давления.

Помимо этого, Зарипова уточнила, что в настоящее время на рынке отсутствуют факторы, которые бы позволили остановить рост стоимости перевозок, в связи с чем она считает, что рост стоимости на поездки может достигнуть 30%.

Между тем в России такси могут оборудовать защитными быстромонтируемыми прозрачными перегородками между водителем и пассажиром. По словам депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника, который является автором инициативы, в последние годы в стране продолжается дискуссия о новых мерах усовершенствования работы такси.

Причиной послужили в том числе участившиеся конфликтные случаи между водителями и пассажирами, считает он. Кроме того, его предложение улучшит санитарную ситуацию внутри автомобилей, так как перегородка является дополнительным барьером против распространения всевозможных респираторных заболеваний и инфекций.