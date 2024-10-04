Депутат ГД Филатова предложила агрегаторам такси не увеличивать наценку за детские кресла

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Агрегаторы такси могли бы не увеличивать наценку за детские кресла, сохранив таким образом доступность перевозок для семей с детьми, предложила депутат Госдумы Ирина Филатова по итогам расширенного межфракционного заседания на тему "Год реализации федерального закона о такси: проблемы и пути решения".

Парламентарий обратила внимание, что транспортные услуги становятся для родителей необходимым элементом качества жизни.

"К сожалению, для семей даже с двумя детьми составляет большую проблему найти такси с двумя детскими креслами или бустерами, не говоря уже о трех и более. Полагаю, государство на законодательном уровне и агрегаторы такси могут и должны обеспечить доступную среду для таких семей при пользовании услугами такси", – цитирует Филатову Агентство "Москва".

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявил о своем намерении следить за тем, чтобы закон о такси оставался реалистичным и удовлетворял запросы рынка. Однако, по его словам, важно, чтобы документ не подвергался "чрезмерным перепадам". Депутаты Госдумы выступают за то, чтобы качество услуг сервисов такси отвечало безопасности перевозок при сохранении их адекватной стоимости, подчеркнул депутат.

Инициативу также прокомментировал лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. По его мнению, требования закона выполняются главным образом водителями таксопарков. При этом для большинства самозанятых они остаются невыполнимыми.

В свою очередь, представитель партии "Новые люди", председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин обратил внимание на необходимость стимулирования трудоустройства в такси водителей-россиян. Он также выступил с инициативой о разработке дополнительных мер поддержки предпринимателей, которые работают в сфере перевозок легковым такси.

Участники заседания также пришли к общему мнению о том, что закон "О такси" является важным и нужным. Это связано с тем, что после его вступления в силу удалось разрешить многие проблемные вопросы. Тем не менее, как показала практика, его реализация стала причиной ухода из легального поля свыше миллиона самозанятых таксистов. Депутаты сочли, что это обстоятельство указывает на необходимость в доработке закона.

Ранее в Госдуме предложили организовать производство российских минивэнов для такси. Поводом для этой инициативы послужила серьезная проблема – в России для многодетных семей и для семей с детьми-инвалидами нет современного подходящего автотранспорта. Однако обычными машинами такси перевозить их попросту невозможно.