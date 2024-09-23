Депутат СРЗП Гусев предложил организовать выпуск российских минивэнов для такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Первый заместитель руководителя партии "Справедливая Россия – За правду" Дмитрий Гусев обратился к главе Минпромторга России Антону Алиханову с просьбой организовать производство российских минивэнов для такси. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на соответствующий документ.

По словам парламентария, в ходе обсуждения в Госдуме закона о такси была поднята серьезная проблема – в России для многодетных семей и для семей с детьми-инвалидами нет современного подходящего автотранспорта. Гусев подчеркнул, что обычными такси перевозить их просто невозможно. Поэтому большие семьи вынуждены заказывать две машины такси, а инвалидам приходится ждать специальную машину длительное время.

Депутат выразил уверенность, что подобные автомобили могут и должны производиться по госзаказу.

Между тем в России могут изменить правила и порядок трудоустройства в такси в крупных городах. Отмечается, что водитель такси должен обладать знаниями о транспортном и инфраструктурном устройстве города, также к нему должны применяться повышенные требования к владению русским языком.