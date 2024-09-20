"Известия": таксистам могут запретить повышать цены во время ЧС

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Депутаты всех фракций Госдумы подготовили проект поправок к действующему регулированию закона о такси и могут рассмотреть его в осеннюю сессию. Об этом сообщает газета "Известия".

Парламентарии намерены вынести на первое чтение пакет поправок к закону о такси. Они предлагают отказаться от единого цвета автомобиля, что обязательно при работе через агрегатор такси, оставив лишь фонарь на крыше машины и боковые обозначения "шашечки", которые можно будет делать съемными. По мнению депутатов, это позволит людям использовать свой транспорт как на работе, так и для личных поездок.

Кроме того, предлагается законодательно запретить экономически необоснованное повышение цен на услуги такси. Глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что необходимо ввести запрет на увеличение стоимости поездки в такси во время чрезвычайных ситуаций или природных катаклизмов.

До 1 марта 2025 года столичные таксисты на сайте Мосгортранса могут добровольно пройти тест на знание правил работы. В дальнейшем экзамен станет обязательным. Водителям нужно знать правила перевозки пассажиров и багажа, расположение объектов культурного наследия и других значимых объектов, а также помнить про порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

