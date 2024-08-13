Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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13 августа, 07:15

Транспорт

Московских таксистов проверят на знание правил своей работы

Московских таксистов проверят на знание правил своей работы

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Столичных таксистов проверят на знание правил работы: до 1 марта 2025 года пройти тест можно будет добровольно, затем экзамен станет обязательным. Доступ к образовательным пособиям для водителей бесплатный на сайте Мосгортранса.

Ответить на вопросы можно в смартфоне. Водителям нужно знать правила перевозки пассажиров и багажа, а еще расположение объектов культурного наследия и других значимых объектов, а также помнить про порядок действий в чрезвычайных ситуациях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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