Начался ремонт здания Ленинградского вокзала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве стартовал ремонт здания Ленинградского вокзала. Его планируют интегрировать в систему столичного транспорта. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

Поезда дальнего следования и электрички продолжают прибывать на платформы вокзала, но маршруты прохода к ним изменились. Пассажиры могут посмотреть новую схему на информационных плакатах.

Проект развития вокзала подготовил Дептранс Москвы совместно с РЖД.

Дополнительные места появятся на Ярославском и Казанском вокзалах на время закрытия Ленинградского.

В рамках ремонта специалисты сделают перепланировку внутренних помещений, приведут в порядок фасад зданий и благоустроят территорию рядом с вокзалом. В связи с проведением работ вход в здание Ленинградского вокзала будет заблокирован. При этом все составы продолжат проезжать по своим маршрутам и по расписанию.

