Благоустройство возле городского вокзала Рижская завершено

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Благоустройство около столичного вокзала Рижская закончилось. Об этом сообщила пресс-служба комитета городского хозяйства Москвы.

Как рассказал замээра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, вокзал объединяет одноименные станции метро оранжевой ветки и Большой кольцевой линии, а также платформы второго, третьего и четвертого маршрутов Московских центральных диаметров. В рамках благоустройства специалисты оборудовали удобные подходы и подъезды к вокзалу и поменяли конфигурации улиц для запуска новых маршрутов городского транспорта, добавил он.

Отмечается, что работы прошли на улице Большая Переяславская, во 2-м Крестовском переулке, на съездах с Водопроводного переулка у Новорижской эстакады Третьего транспортного кольца и Большого Крестовского путепровода, на участке Проспекте Мира, площади Рижского вокзала и на съезде на Сущевский вал.

В ходе благоустройства рабочие убрали линии электропередачи под землю, проложили новые водосточные сети, привели в порядок и расширили тротуары, а также сделали дополнительные, заменили дорожное покрытие на парковках и проезжей части, установили около 120 фонарей на прилегающих территориях, оборудовали опорами контрастного освещения наземные переходы, установили два новых светофора и четыре реконструировали, поставили два остановочных павильона с зарядками и беспроводной связью, обновили газон площадью свыше девяти тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что завершилось благоустройство территории рядом со станцией столичного метро "Царицыно". Там появился сквер на месте котлована, который вырывали для ремонта тоннеля зеленой ветки метрополитена.

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