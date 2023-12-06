"Мой район. Обратная связь": благоустройство Воробьевской набережной

Подведены итоги благоустройства Воробьевской набережной и Аллеи славы звезд зимних Олимпийских игр. На набережной появились комфортные пешеходные маршруты, а старое покрытие дорог заменили гранитной плиткой. Прогулочный маршрут вдоль заказника "Воробьевы горы" увеличился почти на три километра

Также там привели в порядок лестничные сходы к причалам, установили малые архитектурные формы. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".