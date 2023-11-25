Сергей Собянин рассказал о новом парке в пойме реки Жужи

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2023 году в столичном районе Нагатино-Садовники создали парк в пойме реки Жужи, который уже стал любимым местом отдыха среди местных жителей. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Раньше на этом месте был заброшенный овраг. Сначала мы вывезли весь мусор и расчистили русло реки. Пространство в овраге организовали по принципу ландшафтного парка", – рассказал мэр.

Сейчас на территории парка посетители могут воспользоваться многофункциональной спортивной зоной и 14 площадками для игр в мини-футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и настольный теннис. Для юных москвичей на открытом воздухе организовали пять игровых зон.

В границах парка также благоустроено пространство "Вишневый сад" для отдыха на природе, созданы 16 зон для пикника, оборудованы две площадки для выгула и дрессировки собак.

Для посетителей на машинах организовали парковочные места. В вечернее время суток парк хорошо освещается.

До этого на территории парка создали тематическую площадку для детей "Логово разбойника". Пространство площадью 1,3 тысячи стало самым большим в границах зеленой территории. Оборудование площадки выполнено из экологичного материала – в традициях русского деревянного зодчества.



Новый парк открыли в пойме реки Жужи в Нагатино-Садовниках