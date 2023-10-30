Собянин: благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В парке вдоль реки Яузы в этом году завершилось благоустройство на участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем сайте.

"Продолжаем благоустройство парка "Яуза" – уникальной 20-километровой зеленой территории, рядом с которой проживают более 1 миллиона москвичей", – сказал мэр Москвы.

В частности, были добавлены новые велосипедные и пешеходные маршруты. Также появился экологический маршрут вокруг пруда со стороны Сухонской улицы.

"Местами маршрут проходит вдоль берега, а частично – непосредственно над водой. В него интегрировали две смотровые площадки", – отметил он.

Здесь же отремонтировали 5 мостов через реку Яузу, а от Сухонской улицы поставили видовую площадку. На этом участке благоустройства парка появились новые качели, карусели, канатная дорога и большая песочница. В итоге 4 детские площадки соединились в один большой кластер площадью более 2 700 квадратных метров, уточнил Собянин.

В целом там появилось или было обновлено 16 игровых зон. Также заменили садово-парковую мебель, установили новые опоры наружного освещения и 20 спортивных площадок, где можно поиграть в волейбол, баскетбол, настольный и большой теннис или позаниматься на тренажерах.

"По просьбам жителей организовали три площадки для выгула и дрессировки собак и обустроили четыре голубятни", – рассказал мэр.

Также специалисты выполнили первый этап работ вдоль Сельскохозяйственной улицы и участка у проезда Кадомцева. На первом разместили полосу препятствий и канатную башню с горкой, отремонтировали две игровые площадки. Здесь же поместили спортивную площадку для игр в волейбол и стритбол и зону с тренажерами и местом для пинг-понга.

"Для тех, кому по душе уличная гимнастика, создали площадку для воркаута. Кроме того, привели в порядок зоны для игры в бадминтон и пляжный волейбол, рядом с последней установили мобильную судейскую вышку", – сказал Собянин.

А вдоль проезда Кадомцева и территории у Ростокинского акведука проложили экологическую тропу на сваях, улучшили прогулочные дорожки гранитным отсевом, установили скамейки, благоустроили 5 спортивных площадок.

"На сегодня благоустройство парка "Яуза" выполнено приблизительно на 90%. В будущем году обязательно продолжим эту большую работу", – заключил он.

Ранее мэр столицы заявил, что в летний сезон, с мая по сентябрь, столичные зоны отдыха посетили 80 миллионов гостей. За этот период там провели шесть тысяч мероприятий. В частности, День города отметили 1,3 миллиона человек, сказал он.

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