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Владимир Путин прибыл на площадку делового саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне.

Ожидается, что Путин представит участникам саммита российскую оценку состояния мировой экономики и расскажет об итогах экономического развития России. Кроме того, президент намерен обозначить инвестиционные возможности страны.

В деловом саммите участвуют представители более 30 ведущих российских компаний. Среди них – "Газпром", "Новатэк", "Роснефть", "Лукойл", "Яндекс" и Wildberries.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал участников форума поддержать формирование многополярного мира. Кроме того, китайский лидер выступил за всеобъемлющую и инклюзивную глобализацию мировой экономики.