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Редкую икону XVI века, которую десятилетиями не показывали широкой публике, выставят на торги в американском Далласе. Центральным лотом станет произведение псковской школы "Чудо Георгия о змие с 18 житийными клеймами", сообщили в аукционном доме Heritage Auctions.

Икона была создана во второй четверти XVI века. Ее относят к псковской школе иконописи. В Heritage Auctions назвали произведение редким и значимым образцом русского искусства.

Руководитель направления русского искусства аукционного дома Ник Николсон в соцсетях заявил, что работа отличается монументальностью и представляет особую ценность для изучения псковской иконописи.

По его словам, икону не выставляли на публике с 1962 года. С 1927 года она находилась в частной коллекции.

Ранее сообщалось, что первую печатную биографию Ивана Грозного продали на торгах за 3,5 миллиона рублей. Первоначальная цена составляла 450 тысяч, однако затем выросла почти в 8 раз. Книга напечатана в Герлице в 1588 году.