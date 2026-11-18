Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Актер Кузьма Сапрыкин заявил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать над новыми проектами. Так он отреагировал на публикации о своем задержании в Минске после якобы пьяного дебоша, пишет РИА Новости.

Артист не стал подробно обсуждать произошедшее и предложил оценивать его состояние по внешнему виду, а не по сообщениям в СМИ.

"Я даже не хочу это комментировать, честное слово. Я стою перед вами, я в съемках, в проектах, у меня все хорошо", – сказал Сапрыкин.

Ранее СМИ писали о двух инцидентах с участием актера в Минске. Сначала он якобы устроил скандал в ресторане быстрого питания, а позднее ударил знакомого, предложившего ему пройти кодирование от алкогольной зависимости.