Агент актера Кузьмы Сапрыкина прокомментировала новости о его задержании в Минске

Мать актера Кузьмы Сапрыкина опровергла информацию о его задержании после дебоша в Минске. Несмотря на слова инсайдеров, женщина заявила, что ее сын находится в Москве. Что известно о скандале с участием звезды фильма "Движение вверх" – в материале Москвы 24.

"Ничего абсолютно не было"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kuzma_saprykin

10 ноября в СМИ появилась информация о том, что звезда фильма "Движение вверх" Кузьма Сапрыкин якобы устроил дебош в Минске в ночь с 8-го на 9-е число. По словам инсайдера издания Super, актер бегал голый в микрорайоне Минск-Мир, где на тот момент снимал квартиру с друзьями.

"Еще сказал, что расстался с Ритой (Маргарита Аверина, девушка Сапрыкина. – Прим. ред.) и запил. Спрашивал, знаем ли мы его и смотрим ли "Ставку на любовь". Его отпустили из милиции, чтобы скорая отвезла в больницу. Забрали в скорую, потому что пьяных милиция не берет. Сапрыкин показывал факи, был в неадекватном состоянии. Его никто не воспринимал всерьез. Сначала даже никто его не узнал. Он сам начал хвастаться, кто он. Сказал, что снимают сейчас сериал "Химкинские ведьмы", – рассказал источник.

Сама Маргарита в беседе с прессой дала понять, что ничего о случившемся не знает.

При этом телеграм-канал Mash уточнил, что сначала актер устроил скандал в ресторане быстрого питания, а затем якобы ударил знакомого за предложение отправиться на лечение.

В результате первого инцидента Кузьма попал в изолятор временного содержания, а затем был задержан по административному делу. Отмечается, что теперь актеру может грозить запрет на въезд в Белоруссию на 5 лет.

Однако мать Сапрыкина, Виктория, опровергла эти сообщения, отметив, что ее сын находится в Москве.



Виктория мать Кузьмы Сапрыкин Ничего абсолютно не было. Это все глупости какие-то.

В свою очередь агент актера Наталья Гнеушева тоже добавила, что Сапрыкин сейчас работает в Москве. Его проблемы с законом она комментировать отказалась, сообщает "Газета.ru".

"Никак не могу прокомментировать. Он в Москве, на площадке. Да, работает", – заявила она.

Проблемы с зависимостью

Фото: телеграм-канал Baza

По данным СМИ, актер последние 1,5 года боролся с алкогольной зависимостью и сейчас проходит терапию. Известный прессе инцидент произошел в августе 2025 года, когда коллеги Сапрыкина по фильму "Ангел" рассказали, что он срывал съемки, сообщило РИА Новости.

"В августе прошлого года, по словам коллег Сапрыкина, он пьяный приехал на съемки фильма "Ангел", которые проходили в Минской области", – уточнил собеседник агентства.

Кроме того, Кузьма якобы оскорблял членов съемочной группы, путал текст и мешал съемкам своим поведением. В СМИ тогда появились кадры со съемочной площадки, на которых актер ругался матом, на повышенных тонах общался с коллегой, а также слегка покачивался.

Слава после "Движения вверх"

Фото: кадр из фильма "Движение вверх"; режиссер – Антон Мегердичев; производство – Студия "Тритэ" Никиты Михалкова

Кузьма Сапрыкин окончил Школу-студию МХАТ, где обучался на курсе Евгения Писарева. После выпуска его приняли в труппу Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, а затем он вошел в состав коллектива театра Et Cetera.

Ключевым этапом в карьере актера стала работа в спортивной драме Антона Мегердичева "Движение вверх", которая принесла ему широкую узнаваемость. В ленте Сапрыкин исполнил роль Ивана Едешко – баскетболиста, который сделал решающую передачу в матче сборной СССР против команды США.

После этого он снялся в сериале "Екатерина. Самозванцы", а затем сыграл в комедийном проекте "Дылды". Также актер появился в мелодраме "Тонкие материи", сериалах "Отпуск", "Химкинские ведьмы", фильмах "Олень", "Вратарь Галактики" и других проектах.