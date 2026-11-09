Солист группы "Три дня дождя" объяснил скандальный концерт в Минске состоянием здоровья

Зрители, посетившие концерт группы "Три дня дождя" в Минске, обсуждают в Сети подачу иска и заявления в полицию. Причиной стало поведение солиста Глеба Викторова, за которое он в итоге извинился перед поклонниками. Подробности – в материале Москвы 24.

"Хуже концерта я не видел"

Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gleb_pravilo; svetk_s_; nst.3_

Солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова начали критиковать в Сети после концерта в Минске. Выступление прошло 7 ноября во Дворце спорта: после него очевидцы рассказали, что Викторов вышел на сцену с опозданием на час, при этом публику о задержке никто не предупредил.

Некоторые зрители сообщали, что якобы видели медиков скорой помощи, проходивших за кулисы. В итоге вместо заявленных 2 часов выступление заняло около 40 минут. Когда артист все же вышел к зрителям, его состояние удивило зал: он пошатывался и почти не пел сам – часть композиций звучала под фонограмму. Сам концерт завершился неожиданно, многие зрители даже не поняли, что наступил финал.

"Это было ужасно", "хуже концерта я не видел", "спасибо, но больше не выходи ко мне на сцену в таком виде! Я тебе не за это деньги заплатил", – пожаловались посетители.

Позже в одной социальной сети появился пост, в котором пользователь поинтересовался, действительно ли на концерте все было так плохо, как рассказывают. По словам одного из зрителей, "Глеб вышел, час он кое-как пел и пытался держаться на ногах, потом музыка закончилась, Глеба увели со сцены и включили свет".



"Все. Ни прощания, ни объяснений, ничего. Это было максимальное неуважение к публике. Это был позор", – говорилось в публикации.

Также появился еще один пост, в котором автор рассказал, что готовится коллективный иск и заявление в правоохранительные органы по поводу концерта группы в Минске.

"Многие копили деньги, ехали из разных городов, чтобы прождать час до начала концерта, а из заявленных 2 часов концерта получить 1 час "невнятного" вокалиста плюс резко оборвавшийся концерт без объяснения причин", – отметил автор, у которого супруга посетила мероприятие и разрыдалась после этого.

Сам Глеб позже вышел на связь и извинился перед поклонниками.





Глеб Викторов музыкант На минском концерте по состоянию моего здоровья мы не смогли отыграть полностью всю программу, как хотели. До последнего пытались сохранить концерт, но получилось как получилось. Я хотел бы лично извиниться перед нашими зрителями.

Викторов подчеркнул, что организаторы за срыв концерта вину не несут и попросил поклонников прийти на следующее выступление группы по старым билетам, чтобы "компенсировать разочарование".

Попытка петь лежа

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Однако это не первый скандал из-за недовольства зрителей после некачественно отыгранного концерта группы.

Например, в июле 2026 года Глеб Викторов сорвал выступление в екатеринбургском Летнем театре Парка. В середине концерта он начал шататься, забывать текст, невнятно пел и не попадал в ноты. Кроме того, зрители сообщили о попытке певца сделать некие политические заявления, но звукорежиссер быстро отключил ему микрофон, сообщили СМИ.

После этого сестра музыканта Ева Снегирева и лейбл заявили в социальных сетях, что Викторов отправился в Москву, где начал проходить лечение.

"На данный момент артист (мой родной брат) отсыпается, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину", – написала она в своем блоге.

В свою очередь, в канале группы появился пост, в котором лейбл намекнул, что в день выступления артисту якобы кто-то незаметно подсыпал неизвестное вещество.

"То, что произошло в Екатеринбурге, никак не может быть оправдано! У всех зрителей просим прощения за появление артиста в таком виде на сцене. К сожалению, это оказалось следствием безответственной работы охраны, которая была приставлена к артисту и допустила в гримерку посторонних людей! Те в свою очередь воспользовались прошлой зависимостью артиста и подсыпали или дали ему запрещенные вещества, пока точно не известно. Все, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом!" – говорилось в публикации.

Во время другого концерта в июне 2023 года в том же городе Викторов с трудом стоял на ногах и держал микрофон. В итоге в середине мероприятия молодой человек упал и пытался петь лежа. Тогда сотрудники площадки помогли музыканту подняться и увели его за кулисы. Организаторы позже пообещали, что группа даст еще один концерт в Екатеринбурге.

"Все концерты отменяем"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/every_day_rain

Первый инцидент в Екатеринбурге обернулся тем, что лейбл IZBA, с которым сотрудничает группа, закрыл проект "Три дня дождя". Об этом сообщил продюсер Сергей Slem.





Сергей Slem продюсер Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем. <...> Мы просим прощения у аудитории.

Он отметил, что Викторов не употреблял наркотические вещества, но выпил немного алкоголя. При этом за 20 минут до концерта он якобы был в норме. Произошедшее продюсер связал с проблемами со здоровьем у певца. На сцену артист вернулся уже в сентябре того же года.

Однако уже в сентябре 2026 года Викторов повторно приостановил выступления, отменил гастроли и взял перерыв, чтобы "прийти в себя" и уделить время семье.