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09 ноября, 18:01

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Солист группы "Три дня дождя" объяснил скандальный концерт в Минске состоянием здоровья

"Это было ужасно": зрителей возмутил концерт группы "Три дня дождя" в Минске

Зрители, посетившие концерт группы "Три дня дождя" в Минске, обсуждают в Сети подачу иска и заявления в полицию. Причиной стало поведение солиста Глеба Викторова, за которое он в итоге извинился перед поклонниками. Подробности – в материале Москвы 24.

"Хуже концерта я не видел"

Фото: threads.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/gleb_pravilo; svetk_s_; nst.3_

Солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова начали критиковать в Сети после концерта в Минске. Выступление прошло 7 ноября во Дворце спорта: после него очевидцы рассказали, что Викторов вышел на сцену с опозданием на час, при этом публику о задержке никто не предупредил.

Некоторые зрители сообщали, что якобы видели медиков скорой помощи, проходивших за кулисы. В итоге вместо заявленных 2 часов выступление заняло около 40 минут. Когда артист все же вышел к зрителям, его состояние удивило зал: он пошатывался и почти не пел сам – часть композиций звучала под фонограмму. Сам концерт завершился неожиданно, многие зрители даже не поняли, что наступил финал.

"Это было ужасно", "хуже концерта я не видел", "спасибо, но больше не выходи ко мне на сцену в таком виде! Я тебе не за это деньги заплатил", – пожаловались посетители.

Позже в одной социальной сети появился пост, в котором пользователь поинтересовался, действительно ли на концерте все было так плохо, как рассказывают. По словам одного из зрителей, "Глеб вышел, час он кое-как пел и пытался держаться на ногах, потом музыка закончилась, Глеба увели со сцены и включили свет".

"Все. Ни прощания, ни объяснений, ничего. Это было максимальное неуважение к публике. Это был позор", – говорилось в публикации.

Также появился еще один пост, в котором автор рассказал, что готовится коллективный иск и заявление в правоохранительные органы по поводу концерта группы в Минске.

"Многие копили деньги, ехали из разных городов, чтобы прождать час до начала концерта, а из заявленных 2 часов концерта получить 1 час "невнятного" вокалиста плюс резко оборвавшийся концерт без объяснения причин", – отметил автор, у которого супруга посетила мероприятие и разрыдалась после этого.

Сам Глеб позже вышел на связь и извинился перед поклонниками.

На минском концерте по состоянию моего здоровья мы не смогли отыграть полностью всю программу, как хотели. До последнего пытались сохранить концерт, но получилось как получилось. Я хотел бы лично извиниться перед нашими зрителями.
Глеб Викторов
музыкант

Викторов подчеркнул, что организаторы за срыв концерта вину не несут и попросил поклонников прийти на следующее выступление группы по старым билетам, чтобы "компенсировать разочарование".

Попытка петь лежа

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Однако это не первый скандал из-за недовольства зрителей после некачественно отыгранного концерта группы.

Например, в июле 2026 года Глеб Викторов сорвал выступление в екатеринбургском Летнем театре Парка. В середине концерта он начал шататься, забывать текст, невнятно пел и не попадал в ноты. Кроме того, зрители сообщили о попытке певца сделать некие политические заявления, но звукорежиссер быстро отключил ему микрофон, сообщили СМИ.

После этого сестра музыканта Ева Снегирева и лейбл заявили в социальных сетях, что Викторов отправился в Москву, где начал проходить лечение.

"На данный момент артист (мой родной брат) отсыпается, проходит детокс и соблюдает цифровую тишину", – написала она в своем блоге.

В свою очередь, в канале группы появился пост, в котором лейбл намекнул, что в день выступления артисту якобы кто-то незаметно подсыпал неизвестное вещество.

"То, что произошло в Екатеринбурге, никак не может быть оправдано! У всех зрителей просим прощения за появление артиста в таком виде на сцене. К сожалению, это оказалось следствием безответственной работы охраны, которая была приставлена к артисту и допустила в гримерку посторонних людей! Те в свою очередь воспользовались прошлой зависимостью артиста и подсыпали или дали ему запрещенные вещества, пока точно не известно. Все, что делал и говорил артист со сцены, было бессознательным бредом!" – говорилось в публикации.

Во время другого концерта в июне 2023 года в том же городе Викторов с трудом стоял на ногах и держал микрофон. В итоге в середине мероприятия молодой человек упал и пытался петь лежа. Тогда сотрудники площадки помогли музыканту подняться и увели его за кулисы. Организаторы позже пообещали, что группа даст еще один концерт в Екатеринбурге.

"Все концерты отменяем"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/every_day_rain

Первый инцидент в Екатеринбурге обернулся тем, что лейбл IZBA, с которым сотрудничает группа, закрыл проект "Три дня дождя". Об этом сообщил продюсер Сергей Slem.

Проект закрыт на неопределенный срок, все концерты отменяем. <...> Мы просим прощения у аудитории.
Сергей Slem
продюсер

Он отметил, что Викторов не употреблял наркотические вещества, но выпил немного алкоголя. При этом за 20 минут до концерта он якобы был в норме. Произошедшее продюсер связал с проблемами со здоровьем у певца. На сцену артист вернулся уже в сентябре того же года.

Однако уже в сентябре 2026 года Викторов повторно приостановил выступления, отменил гастроли и взял перерыв, чтобы "прийти в себя" и уделить время семье.

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