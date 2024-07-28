Представитель Глеба Самойлова ответила на призывы пользователей положить артиста в рехаб

Концерт экс-солиста группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова спровоцировал скандал в Сети: пользователи обратили внимание на то, что музыкант якобы находился не в лучшей форме. Некоторые и вовсе призвали отправить легенду русского рока в реабилитационный центр. Подробности – в материале Москвы 24.

"Это печально"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sihaara

Недавнее выступление 56-летнего экс-солиста группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова в Москве вызвало тревогу среди фанатов. Пользователи Сети обратили внимание на состояние исполнителя и заявили, что ему стоит сделать перерыв в концертной деятельности и пройти лечение в рехабе.

"Как будто на автопилоте поет", "остановите это, это печально", "он еле на ногах стоит. Глаза не открываются. Какие концерты? Его лечить надо", "неужели нельзя в перерывах между гастролями положить его в рехаб? Кому вы все без него нужны? Люди хотят видеть и слышать Глеба", – высказались пользователи.

При этом есть те, кому выступление понравилось.

"Люблю навсегда", "какие же вы крутые!", "гений Глеб Рудольфович", "было очень круто", – написали поклонники Глеба в комментариях под видео с его выступления.

В свою очередь представитель музыканта Ольга Шпнева назвала "бредом" слухи о плохом состоянии Самойлова и заявила, что негативные комментарии – заказная травля от брата Глеба, сообщает "Газета.ру".





Ольга Шпнева представитель Глеба Самойлова Все это полный бред. В Сети сейчас наблюдается очередная заказная травля артиста. Кто выгодополучатель и кто за этим стоит? Как всегда, брат Глеба – Вадик. Ему по-прежнему неймется. Вечеринка была частная, все ее участники и гости довольны праздником. Но некие "умники" стянули видео с нее и потащили по пабликам в Telegram, вывернув все наизнанку и в очередной раз очернив артиста.

Фото: youtube.com/"Все Наши Рядом"

Однако это не первый раз, когда публика усомнилась в трезвости Самойлова во время выступления. Например, массу споров вызвали видеозаписи с концерта в Алматы в ноябре 2025-го. Некоторые пользователи написали, что артист якобы едва стоял на ногах, опираясь на стойку микрофона. При этом представители Самойлова заявили телеграм-каналу Baza, что "подобное поведение артиста – это его сценическое амплуа, присущее трагическому герою песен".

В июле 2024-го критике подверглось выступление Глеба в Красноярске. По словам недовольных зрителей, музыкант едва вытянул 40-минутную программу: не попадал в такт, а под конец и вовсе передал микрофон гитаристу, чтобы тот допел за него.

Тогда представитель артиста в разговоре с журналистами сослалась на возраст музыканта.

"Что вы хотите? Он не может выглядеть как 30-летний мальчик", – заявила администратор.

Она также добавила, что Глеб "был в отличном состоянии", сообщает "Газета.ру".

"Это злопыхатели, это чей-то злой замысел. После концерта люди заходили, брали автографы, фотографировались с артистом. Он с удовольствием общался с ними, принимал подарки", – сказала представитель музыканта.

При этом позже телеграм-канал Baza опубликовал райдер Самойлова и его команды. Помимо прочего, в общей гримерке якобы требовалось наличие 3 литров пива и бутылки бренди, в гримерке Глеба должна была быть бутылка виски, а выступающий с Самойловым музыкант Дмитрий Снэйк потребовал три бутылки белого сухого вина и 7,5 литра пива.

"Агата Кристи" не была моей группой"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Виктор Хабаров

Популярность пришла к Глебу Самойлову после того, как он присоединился к группе "Агата Кристи", основанной его старшим братом Вадимом. Сначала тот организовал студенческий ансамбль в Уральском политехническом институте в 1984-м. Помимо Вадима, в состав группы вошли басист и клавишник Александр Козлов и бас-гитарист, барабанщик Петр Май. Сам Глеб присоединился к коллективу в 1987-м.

При этом официальным днем рождения группы "Агата Кристи" считается 20 февраля 1988-го: тогда состоялся первый концерт коллектива под этим названием. Впоследствии Глеб стал основным автором группы, написав большую часть песен.

Группа распалась в 2010-м из-за расхождения братьев Самойловых в творческих и финансовых вопросах, а также невозможности полноценно заняться сольными проектами, пока существует "Агата Кристи". Тогда Глеб создал коллектив под названием "Глеб Самойлоff & The Matrixx".

"The Matrixx – это как бы отложенная история. Это то, чем я должен был заниматься в 17 лет, если бы не случилась "Агата". "Агата Кристи" не была моей группой, я был в нее приглашен… Собственным творчеством я смог заняться только в 2010-м", – сказал Глеб в интервью "Новой газете" в апреле 2019-го.

Помимо участия в группе, Глеб записывал и сольные альбомы, а также сотрудничал со многими артистами и коллективами.

Конфликт между братьями достиг апогея в 2015-м. Они объявили о планирующихся "ностальгических" концертах. Кроме того, было пересмотрено соглашение на исполнение песен "Агаты Кристи", заключенное после распада группы: часть треков стал исполнять Глеб в составе The Matrixx, а Вадим отправился в большой гастрольный тур "Агата Кристи". Все хиты". Однако Самойлов-младший заявил, что старший брат присвоил гонорар за "ностальгические" концерты, а также стал исполнять песни его авторства.

В результате Глеб обратился в суд в июне 2016-го. Ему было отказано в удовлетворении требований в сентябре, и право на 172 песни группы было закреплено за обоими братьями. Позже суд вынес решение относительно финансовых разногласий Самойловых: Глеб отсудил у Вадима 4,3 миллиона рублей.