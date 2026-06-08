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08 июня, 13:15

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Концерт группы "Дискотека Авария" в Иркутске вызвал скандал в Сети

"Трясут чем есть": почему в Сети осудили концерт "Дискотеки Аварии" в Иркутске

Концерт группы "Дискотека Авария" в Иркутске обернулся скандалом: солист коллектива Алексей Серов позволил себе провокационные движения на сцене. Подробности – в материале Москвы 24.

"Со мной все нормально!"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/nataliya_sherbakova

Группа "Дискотека Авария" выступила на Дне города в Иркутске 6 июня. Солист Алексей Серов устроил настоящее шоу: после нескольких песен снял футболку и остался танцевать с голым торсом в штанах тигриной окраски. Певец активно двигался, высовывал язык, позволял себе провокационные движения и носил на плечах гитариста. Исполнитель также спустился к зрителям, одну из них обнял, а кого-то поцеловал, а после в экстазе разбил об сцену гитару.

"Со мной все нормально!" – заявил со сцены певец.

Выступление длилось час, публика тепло встретила группу, оценив перформанс солиста и даже не хотела отпускать исполнителей со сцены, требуя продолжения, сообщил корреспондент "КП-Иркутстк".

Кадры с выступления разлетелись в соцсетях, однако мнения комментаторов разделились. Поклонники группы поддержали солиста и поблагодарили за шоу.

"Концерт был шикарный, зажгли", "это было круто. Спасибо вам за эту прекрасную, классную атмосферу. Приезжайте еще", "вчерашний вечер в моем сердце останется навсегда", "вы – лучшее, что могло случиться с нашим любимым городом", "иркутский филяй", – написали поклонники.

Однако оказалось немало и критических комментариев.

"Позорище", "ох уж этот День города! Каждый раз кто-то из артистов отжигает", "старички трясут чем есть", – написали скептики.

В официальном аккаунте группы были опубликованы снимки с концерта в Иркутске. В подписи к посту участники "Дискотеки Аварии" поблагодарили местных жителей за теплый прием.

"Смотрим ваши отметки и не можем остановиться. Спасибо, что сохранили этот вечер – для нас и для себя. Продолжайте в том же духе! Мы смотрим, лайкаем и радуемся как дети. Иркутск, красавцы", – написано в аккаунте группы.

"Зачем толкать?"

Фото: телеграм-канал "Дискотека Авария"

Группа попала в другой скандал в конце мая 2026 года. В официальном аккаунте в соцсети был опубликован фрагмент выступления: фанат забрался на сцену во время исполнения трека про пиво.

Есть поклонники, которые знают слова. Есть поклонники, которые знают все движения. А есть те самые, которые воспринимают наше творчество как прямое руководство к действию. Недавно мы в этом убедились.
пост в аккаунте группы "Дискотека Авария"

На кадрах видно, как Серов оттолкнул парня, затем секьюрити увели фаната со сцены. Комментаторы в Сети восприняли ситуацию неоднозначно. Одни раскритиковали зрителя, предположив, что он был нетрезв. Другие посчитали поведение солиста группы по отношению к поклоннику грубым.

"Нельзя нормально было вывести? Прям с такой агрессией, противно смотреть, звезды великие нашлись", "агрессивно как-то отталкивали", "он ничего плохого не сделал: ну вышел, безопасен же... зачем толкать?", "чем конкретно этот ваш поклонник провинился?", "тут прекрасно все: пропаганда алкоголя и пьяное существо, выпавшее на сцену", – написали в комментариях под роликом.

При этом многие пользователи отметили, что ситуация была небезопасной как для самого фаната, выскочившего на сцену, так и для исполнителей. Комментаторы добавили, что охрана должна быть внимательнее и предотвращать подобные инциденты.

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