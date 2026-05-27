Певица МакSим призналась, что была пьяна во время скандального концерта в Сочи в 2023-м

Певица МакSим стала гостьей шоу Басты, где рассказала, что истинной причиной срыва концерта в Сочи в 2023 году стало алкогольное опьянение. Кроме того, знаменитость раскрыла, как проходило ее лечение от коронавируса в 2021-м. Подробности – в материале Москвы 24.

Провальное выступление

Певица МакSим побывала на шоу рэпера Басты "Вопрос ребром", где ее попросили вспомнить самое провальное выступление, которое никогда не забудется.





МакSим певица Это было в Сочи, я в хламину вышла на сцену. Я, не успев выздороветь по-человечески, решила, что алкоголь мне поможет провести тур, который я себе запланировала. <...> Я сделала себе тур, который могла бы вынести лет в 16–20, будучи здоровой. А здесь я была после болезни. Думала, что алкоголь выручит, как в былые времена.

В разговоре с Бастой певица отметила, что должна была извиниться перед публикой и отменить выступление из-за недомогания, а не пытаться простимулировать себя спиртным.

"Я, кстати, говорила с директором тоже. Я уже знала эту проблему у себя. Говорила: "Если я буду выпившая, значит, на сцену меня не выпускай в любом случае", – добавила певица.

Речь шла о концерте, прошедшем в Сочи в марте 2023 года. Зрители тогда заметили, что у певицы были проблемы с дыханием, она не попадала в ноты. Через полчаса после начала концерт остановили, а МакSим вызвали скорую помощь.

Позже певица извинилась перед зрителями в своем блоге. Срыв выступления МакSим объяснила повышенным артериальным давлением, головокружением и пропавшим голосом.

"Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела – у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное – у вас, мои любимые зрители", – написала она.

В июле 2023 года Абросимова призналась поклонникам в алкогольной зависимости и начала курс в реабилитационной клинике. Она рассказала, что пыталась заглушить проблемы спиртным, однако это обернулось только потерями. Марина отметила, что лечилась по собственной воле.

В марте 2024 года в официальной группе МакSим в соцсетях появилось сообщение о том, что певица взяла паузу и приостановила концертную деятельность, чтобы "накопить энергию" для дальнейших выступлений.

Экстренная госпитализация

До скандала с сорванным концертом в Сочи МакSим столкнулась с серьезными последствиями коронавирусной инфекции. Летом 2021 года певицу экстренно госпитализировали с тяжелыми осложнениями: она попала в реанимацию с большим процентом поражения легких, позже ее ввели в искусственную кому и она пережила клиническую смерть. После нескольких месяцев лечения врачам удалось спасти жизнь певицы.

На шоу Басты Абросимова раскрыла некоторые подробности лечения: в частности, во время извлечения медицинских трубок из организма ей сломали челюсть.





МакSим певица Первое, что сказала, когда себя увидела в зеркале в первый раз: "А что у меня с челюстью?" Врач ответил: "Ну сломали. Все нормально. Скажи спасибо, что тебе еще грудную клетку на месте оставили. Когда качают сердце, она обычно ломается".

Певица добавила, что желание вернуться к детям поддерживало ее и стимулировало проходить реабилитацию.

"Самое смешное, когда мне впервые прошлось встать с кровати. Я была уверена, что у меня это легко получится. Я попросила медбратьев отойти от меня, сказала: "У меня время, мне надо к детям", – и пошла", – рассказала Марина, однако добавила, что попытка не увенчалась успехом: она упала и ударилась об пол лбом.

Только через год после реабилитации певица вновь вышла на сцену и исполнила свой хит "Знаешь ли ты?" на финале Кубка России по футболу.

При этом Абросимова признавалась, что после болезни и длительного восстановления снова обращалась к алкоголю. Она также говорила, что обращалась ко всем доступным способам лечения от зависимости: ложилась в рехабы и искала опору в религии. Однако решающим в борьбе с зависимостью стало осознанное решение отказаться от вредной привычки.